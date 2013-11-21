台湾债市：殖利率曲线趋陡，财政部与交易商会议结论发酵

* 殖利率曲线趋陡，财政部与交易商会议结论引发揣测 * 美联储会议记录令资金移往短券避险 * 实质买盘有补券需求，10年券标售料不差 路透台北11月21日 - 台湾债市殖利率曲线周四趋陡。财政部召集主要交易商的讨论内容，今日在盘面发 酵。有交易商揣测，国库考虑明年停发五年期可分割公债，也可能停发15年券，但10年公债增额发行次数可能 由一次增加为两次，是否会造成10年券筹码供应增加，此令10年券殖利率弹幅明显大于五年券。 美联储的会议记录，也令债市资金移往短券规避风险。交易商表示，美国可能自明年3月开始缩减月度购 债规模，但又承诺会维持利率在纪录低点。如此将让长券面临较高的利率风险，今日30年增额券102/9R发行前 交易殖利率也因此弹了3.5个基点。在明年不确定相对升高的环境下，短券稳定性将优于长券。 交易商预料，明日五年券102/11区间看在1.10-1.13%，10年增额券102/10R则在1.72-1.74%。 “开会影响到10年的持券信心，增额发行次数变多了，筹码供应也会多一点。 ”一位银行交易员说。 另一外商银交易员则称，虽然财政部说考虑不发分割债，但也没说会少发一期五年券，因为可以增发一期 五年普通公债代替。至于10年券增额发行次数虽然多一次，但也没说筹码会变多。 “我觉得是有人想多了。 ”该交易员说。 财政部国库署昨日下午与主要公债交易商召开年度会议，两位交易商对路透转述会议内容表示，财政部考 虑明年停止发行可分割公债，但必须要洽央行讨论后才能决定。此外，10年公债增额发行次数可能由一次增加 为两次。 美国长债和短债收益率差周三走宽至逾两年来最阔水平，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录 令市场益发预期，联储即使在结束购债计划后，也很可能在未来几年保持利率在纪录低位。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +0.05 1.1140 1.1140-1.1400 72.0 10 102/10R +1.60 1.7365 1.7315-1.7450 71.5 30 102/9R +3.50 2.4650 2.4550-2.4650 4.5 虽然今日殖利率曲线趋陡，不过交易员认为，这对于下周五即将标售的10年增额券102/10R不会有明显的 影响，因该年期券的利差诱人，又是银行较喜欢持有的券种。 一外商银行交易员表示，目前债市的气氛已不若先前偏空，但因交易商心态仍小心谨慎，也不会轻易追价 。在鸡肋行情中，只要殖利率来到合理位置，相信还是会吸引有补券需求的实质买盘下标。 “102/10R在1.75%附近买气蛮强的。 ”该交易员说。 另一银行交易员则提及，102/10R会如何标出，还是要看下周二30年增额券102/9R的标售结果而定，若是3 00亿台币的筹码能够以2.5%全数标出，就代表市场气氛不错，也有利于102/10R的标售。 30年增额公债102/9R将于26日标售，金额300亿台币;10年增额公债102/10R将于29日标售，金额350亿台币 。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7310 5 102/11 1.1140 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)