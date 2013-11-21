英国经济：央行副总裁宾恩称不急于升息--报载

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透伦敦11月21日 - 英国央行副总裁宾恩指出，央行并不急于升息，他表示，这个讯息应该会让一般家庭及企业有信心进行借款及投资。
宾恩向太阳报表示，经济紧张情况将在2014年缓解，带动薪资上升，而央行将维持利率及通胀率于低位。
“经济已经重新站稳脚步，但还不是非常有战斗力。一般家庭目前面临压力，但薪资阶级应该会开始获得加薪，”宾恩对太阳报表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)