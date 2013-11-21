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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 15:40 BJT

英国经济：央行副总裁宾恩称不急于升息--报载

路透伦敦11月21日 - 英国央行副总裁宾恩指出，央行并不急于升息，他表示，这个讯息应该会让一般家庭及企业有信心进行借款及投资。

宾恩向太阳报表示，经济紧张情况将在2014年缓解，带动薪资上升，而央行将维持利率及通胀率于低位。

“经济已经重新站稳脚步，但还不是非常有战斗力。一般家庭目前面临压力，但薪资阶级应该会开始获得加薪，”宾恩对太阳报表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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