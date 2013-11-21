英国经济：央行副总裁宾恩称不急于升息--报载

路透伦敦11月21日 - 英国央行副总裁宾恩指出，央行并不急于升息，他表示，这个讯息应该会让一般家庭及企业有信心进行借款及投资。

宾恩向太阳报表示，经济紧张情况将在2014年缓解，带动薪资上升，而央行将维持利率及通胀率于低位。