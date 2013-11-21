香港股市：收低0.5%，脱离10个月高位

路透香港11月21日 - 香港股市周四下跌，脱离上日的约10个月收盘高位，港股受到美联储可能很快就要缩减刺激举措的打击，以及中国制造业数据欠佳的影响。

恒生指数 收低0.5%至23,580.29点，指数周三收在2月初以来最高收位。恒生国企指数 收低0.9%。

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。 (完)