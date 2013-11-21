香港股市：收低0.5%，脱离10个月高位

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透香港11月21日 - 香港股市周四下跌，脱离上日的约10个月收盘高位，港股受到美联储可能很快就要缩减刺激举措的打击，以及中国制造业数据欠佳的影响。
恒生指数 收低0.5%至23,580.29点，指数周三收在2月初以来最高收位。恒生国企指数 收低0.9%。
受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。 (完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)