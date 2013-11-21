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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,377亿韩元

路透首尔11月21日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,377亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月21日 -237.7 -50.0 272.5

11月20日 86.7 -107.4 100.4

11月19日 247.9 135.5 -367.9

11月18日 -11.0 61.2 -45.3

11月15日 60.5 186.4 -243.2

11月14日 -70.0 -86.7 149.4

11月13日 -185.4 -53.9 231.9

11月12日 -7.6 40.1 -38.8

11月11日 -64.3 -9.4 91.5

11月 8日 -270.2 -90.2 207.9

11月 7日 -55.3 -116.0 176.5

11月 6日 -10.2 -106.5 112.8

11月 5日 -38.7 -151.4 199.2

11月 4日 -180.3 34.9 152.0

11月 1日 172.8 -77.4 -88.9

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本月以来 -562.8 -210.6 909.9

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今年以来 4,739.4 1,279.2 -4,126.2

---------------------------------------------(完)
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