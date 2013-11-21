表格：外资在韩国股市卖超2,377亿韩元

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透首尔11月21日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,377亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月21日 -237.7 -50.0 272.5
11月20日 86.7 -107.4 100.4
11月19日 247.9 135.5 -367.9
11月18日 -11.0 61.2 -45.3
11月15日 60.5 186.4 -243.2
11月14日 -70.0 -86.7 149.4
11月13日 -185.4 -53.9 231.9
11月12日 -7.6 40.1 -38.8
11月11日 -64.3 -9.4 91.5
11月 8日 -270.2 -90.2 207.9
11月 7日 -55.3 -116.0 176.5
11月 6日 -10.2 -106.5 112.8
11月 5日 -38.7 -151.4 199.2
11月 4日 -180.3 34.9 152.0
11月 1日 172.8 -77.4 -88.9
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本月以来 -562.8 -210.6 909.9
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今年以来 4,739.4 1,279.2 -4,126.2
---------------------------------------------(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。