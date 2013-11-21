金属期市：伦铜下跌，美联储会议记录增添疑虑

Keenan指出，铜市显示短期吃紧迹象，现货报价有时高于期货报价，使得价格或得支撑。

“但大致上来看矿产增加正压抑铜价，”他补充道。

0711 GMT，LME三个月期铜 下跌0.1%至每吨6,988美元，扳回稍早跌幅；此前铜价一度跌向三个月低点，日低为每吨6,950美元。

铜价周二触及6,910美元，为8月7日以来最低。

沪铜主力2月合约 收盘近持平，报50,280元人民币(8,300美元)。

美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

同时打压人气的是，汇丰(HSBC)/Markit公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的11月初值数据，数据自上月终值50.9降至50.4，不过仍连续四月处于荣枯线之上。

铜矿供给增加料将推动全球铜市明年出现小幅供给过剩。

不过智利国有铜公司Codelco首席执行官凯勒(Thomas Keller)称，铜废料的供应状况将对市场基本面有更大影响。

铜废料短缺造成今年中国精炼金属业者产出受限，预料2014年供给也不会有太大成长。

供应短缺促使半成品及成品制造商扩大使用精炼铜，带动需求增加。

反映铜现货供给吃紧情势，现货铜与三个月期约折价水准 从周一的14.25美元收窄至6.25美元。(完)

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