投行观点：上海自贸区金融开放给台北带来竞争，也有机会--星展

路透台北11月21日 - 投资银行--星展银行发布报告指出，上海自贸区的金融改革试验恐将冲击台北离岸人民币市场地位，非金融的服务业两者也将激烈竞争，但它相对地也提供台商更多的投资机会。

星展银行分析师马铁英认为，随着中国持续促进经济开放，对外国及台湾投资人的待遇最终将会一致，在中国来自外国投资人的竞争将会日益激烈，台商在全球市场也将面临更多中国公司的竞争。

马铁英表示，上海自贸区开放了涵盖金融、航运、商品贸易、专业、文化及社会服务等服务业，做为中国金融改革的实验地区，上海自贸区最终将允许人民币自由兑换，鼓励企业以上海做为人民币交割及筹资的平台，这意味着对现有的境外人民币市场产生竞争关系，特别是台北，因为不像香港或新加坡已经建立全球金融中心的地位。

而非金融服务业方面双方的竞争也加剧，比如上海自贸区允许外国投资人设立全资医疗机构，如果上海的医疗保健产业大幅改善，中国居民在追求高品质医疗照顾时，将有更多国内的选择，在此情况下到国外进行医疗旅游的需求将降低，这将对台湾造成冲击。

但马铁英肯定台湾计画成立自由经济示范区的发展方向，尤其在高端及高附加价值的服务业列为重点发展产业。优惠的税务环境，再加上两岸贸易及投资的自由化，将推动台湾扮演外国投资人进入中国市场的闸道。 而在现行的ECFA架构之下，台湾金融业者可望享受优惠待遇，比如金融机构在中国设立合资的资产公司时，持股可超越50%，另外也可在上海、福建、深圳各新设合资的全牌照证券公司，持股可达51%。

台湾行政院刻正对自经区的法规松绑进行检讨，针对租税优惠部分尚未全面定调，由于财政部对租税减免有意见，但提案的经建会仍建议，至少保留外籍高端人才综所税减半课税、台商海外盈余及股利汇回投资免税及外国货主进入自经区实质投资免税等三项。