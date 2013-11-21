全球金市：金价接近四个月低点，市场唯恐美联储近期开始缩减宽松政策

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
现货金 1245.56 2.97 0.24 -25.62
现货银 19.88 0.09 0.45 -34.35
现货铂金 1391.1 1.86 0.13 -9.37
现货钯金 710.97 2 0.28 2.74
COMEX期金 1244.6 -13.4 -1.07 -25.73
COMEX期银 19.865 -0.193 -0.96 -34.46
汇率
欧元/美元 1.3429
美元指数 81.153
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 王洋)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。