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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 16:20 BJT

全球金市：金价接近四个月低点，市场唯恐美联储近期开始缩减宽松政策

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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

现货金 1245.56 2.97 0.24 -25.62

现货银 19.88 0.09 0.45 -34.35

现货铂金 1391.1 1.86 0.13 -9.37

现货钯金 710.97 2 0.28 2.74

COMEX期金 1244.6 -13.4 -1.07 -25.73

COMEX期银 19.865 -0.193 -0.96 -34.46

汇率

欧元/美元 1.3429

美元指数 81.153

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 王洋)
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