背景资料:中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2013年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 11/21 330 -- 4.30 11/19 350 4.10 -- 11/12 90 4.10 -- 11/5 80 4.10 -- 10/31 160 -- 4.30 10/29 130 4.10 -- 10/15 100 3.90 -- 10/10 480 -- 4.10 10/8 650 3.90 -- 2、以下为央行2013年第四季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 11/11 100 3.50 10/28 59 3.50 10/14 55 3.50 注: 浏览央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)