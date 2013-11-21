投行报告：从国际比较看中国一线城市豪宅价格不贵，看好万科等--中金

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透上海11月21日 - 中国知名投行中金公司周四发布研究报告称，若从国际比价来看，中国内地一线城市的豪宅不贵，核心区房价刚达到国际平均水平；但这些城市郊区泡沫化程度较高。
中金报告称，未来更为看好一线城市核心豪宅开发商及二线城市快周转公司，例如万科 、华侨城 、保利集团 、招商地产 、荣盛发展 ；以及深圳控股 、融创 、华润置地 、中海 、龙湖 。
报告认为，中国一线城市城区占地规模已达到极限值，未来城区扩张将走向空间化，提升容积率。随着这些城市土地使用效率提升，供应释放，未来中国一线城市郊区房价难以大涨。因此未来看好国内一线城市核心区房价，看淡远郊区。
报告显示，目前全球10个主要城市中核心区房价最贵的三大城市：香港、伦敦和纽约，平均房价达1.2万美元/平米，北京和上海约在8,000美元附近；但国际都市边缘区（距离核心区15公里）房价仅是核心区的四成，而京沪则高达五成至六成，明显偏贵。
不过报告亦指出，全球主要城市核心区的房价收入比为41倍，边缘区房价收入比为18倍（仅香港超过20倍）；如果考虑各国按揭利率不同，各城市购房的月供收入比平均约为112%。但从中国的北京和上海来看，无论从核心区房价收入比（均超过100倍），边缘区房价收入比（均超过50倍），还是月供收入比（均超过400%），中国城市居民的购房负担能力明显偏弱。
路透根据国家统计局最新数据测算，10月国内70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.6%，为连续第10个月上升，年内涨幅逐月扩大。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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