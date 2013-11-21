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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 16:49 BJT

欧洲经济：欧洲央行货币政策不可提出错误刺激措施--德国财长

路透柏林11月21日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，欧洲央行的货币政策绝不可提出错误的刺激措施，也不能成为摆脱欧元区危机的唯一方法。

朔伊布勒在一场保险业活动中表示，保险业者的监管条件应该依照一段较低利率时期而调整，下届德国政府将在欧盟层级推动措施，以协助保险业者达成其应尽义务。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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