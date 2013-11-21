欧洲经济：欧洲央行货币政策不可提出错误刺激措施--德国财长

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透柏林11月21日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周四表示，欧洲央行的货币政策绝不可提出错误的刺激措施，也不能成为摆脱欧元区危机的唯一方法。
朔伊布勒在一场保险业活动中表示，保险业者的监管条件应该依照一段较低利率时期而调整，下届德国政府将在欧盟层级推动措施，以协助保险业者达成其应尽义务。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)