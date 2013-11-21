更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘近持平，波幅趋窄交易热情明显下降

* 人民币即期收盘近持平 * 中间价大跌，受美元指数跳涨影响 * 即期波动较窄，近日成交热情明显降温 (更新收盘报价) 路透上海11月21日 - 人民币兑美元即期 周四收盘近持平。受昨日美元指数 大涨影响，人民币中间价大幅下跌，但即期盘面仍然保持平静。交易人士称，即期市场近日 波动过小，使交易量日渐走低，交易热情较前期明显降温。 “不死不活，区间振荡。”上海一股份行交易员称。 对于在岸和离岸市场即期近几天的分化走势，交易人士认为，境外市场真正体现了真实 的市场供需和心理变化，在岸市场则更多受到疑似干预的大行购汇限制。 “境外CNH才是真正做汇率的，都是去搞即期+期权，显示了真实的供需，所以要活跃一 些。”上述交易员评论说。 自11月8日以来，在岸人民币兑美元即期汇率（CNY）和离岸（CNH）之间价差逐渐拓宽 ，从日均100个点子的价差到近两日近300个点子，为年内最宽。 全球市场，美元兑日圆周四攀升至四个月高点，此前公布的美联储会议记录显示，美联 储官员认为可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0932 6.0929 0.00% 中间价 6.1366 6.1305 -0.10% 成交额 159亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.73% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 20 6.0920 6.0940 2013年来即期升贬值幅度 2.25% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 385 S> 离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日 1年期NDF 6.1490/00 6.1490 CNH即期 6.0701/08 6.0678 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)