路透调查：印尼卢比及泰铢空仓创数月新高，人民币后市看俏

* 印尼卢比空仓创9月中旬来新高

* 泰铢空仓创8月底来新高

* 印度卢比人气转空，为两个月来首见

* 人民币多仓增加

路透新加坡11月21日 - 周四公布的一份路透调查显示，印尼卢比及泰铢的空头押注过去两周跳升，多数新兴亚洲货币前景黯淡，因市场再度预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在不久后缩减刺激规模。

根据13位汇市分析师参与的调查，人民币多头仓位 创下约一个月最高，因中国人民银行行长周小川揭示加速汇率改革前景。

印尼卢比 空仓跳升至9月中旬来新高。

印尼卢比此前触及近五年低点，受月末企业美元需求影响，同时也受到雅加达银行间印尼卢比/美元现汇 定盘价创历史新低影响。

泰铢 空头押注倍增，仓位达到8月末至今最高水平。

海外资金抛售泰铢，因忧心政治不确定性及泰国财政赤字。同时泰国第三季经济成长弱于预期。

多数新兴亚洲货币转空，其中印度卢比 仓位约两个月来首度转空。

韩元 及坡元 多头仓位亦削减。

美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录显示，美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

上次路透调查显示，投资者减少新兴亚币的多头押注，因警惕美联储开始缩减刺激计划的时机。

路透调查目的在于关注分析师对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况看法,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币 、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 ASIAPOSN 如下:(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72

11月7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35

8月15日 -0.78 -0.14 0.27 1.22 0.05 1.50 1.24 0.55 0.53(完)

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