路透基点：新鸿基地产为上海闵行项目筹办约60亿元人民币融资--RLPC

新地9月时发出征询建议书(RFP)，寻求49亿元人民币（8亿美元）三年期贷款，用于上海国金中心商场的再融资。这笔资金将用来为新鸿基在2011年1月获得的49亿元人民币三年定期贷款提供再融资。而上一笔贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资，08年的贷款是用于上海国金中心商场项目。消息人士指出，原有的贷款银行仍在进行内部审批。