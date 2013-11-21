路透基点：新鸿基地产为上海闵行项目筹办约60亿元人民币融资--RLPC

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，新鸿基地产正在筹办一笔约60亿元人民币融资，用于上海闵行区一个项目，目前新地正与数家中国公司合作开发这个项目。
这项融资将由一个特殊目的载体(SPV)借入，期限为五年。消息人士指出，数家中资银行已获得接洽。
根据新鸿基地产年报及当地媒体报导，闵行项目目前由包括新地在内(35%)的一组团队进行开发。闵行项目位处上海闵行区莘庄站上盖，包括高级住宅、大型商场、优质写字楼及五星级酒店。
新地在6月底止财年年报中指出，住宅部分预计2014年第一季开工。
新地9月时发出征询建议书(RFP)，寻求49亿元人民币（8亿美元）三年期贷款，用于上海国金中心商场的再融资。这笔资金将用来为新鸿基在2011年1月获得的49亿元人民币三年定期贷款提供再融资。而上一笔贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资，08年的贷款是用于上海国金中心商场项目。消息人士指出，原有的贷款银行仍在进行内部审批。
一名消息人士指出，国金中心商场再融资最快可能年底前签约。
另一方面，新地也在香港筹办一笔5.5年贷款，金额至少100亿港元(12.9亿美元)，综合收益在130-140之间。(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）