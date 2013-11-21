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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 17:10 BJT

路透基点：新鸿基地产为上海闵行项目筹办约60亿元人民币融资--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，新鸿基地产正在筹办一笔约60亿元人民币融资，用于上海闵行区一个项目，目前新地正与数家中国公司合作开发这个项目。

这项融资将由一个特殊目的载体(SPV)借入，期限为五年。消息人士指出，数家中资银行已获得接洽。

根据新鸿基地产年报及当地媒体报导，闵行项目目前由包括新地在内(35%)的一组团队进行开发。闵行项目位处上海闵行区莘庄站上盖，包括高级住宅、大型商场、优质写字楼及五星级酒店。

新地在6月底止财年年报中指出，住宅部分预计2014年第一季开工。

新地9月时发出征询建议书(RFP)，寻求49亿元人民币（8亿美元）三年期贷款，用于上海国金中心商场的再融资。这笔资金将用来为新鸿基在2011年1月获得的49亿元人民币三年定期贷款提供再融资。而上一笔贷款则是为2008年1月的47亿元人民币贷款进行再融资，08年的贷款是用于上海国金中心商场项目。消息人士指出，原有的贷款银行仍在进行内部审批。

一名消息人士指出，国金中心商场再融资最快可能年底前签约。

另一方面，新地也在香港筹办一笔5.5年贷款，金额至少100亿港元(12.9亿美元)，综合收益在130-140之间。(完)
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