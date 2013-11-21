全球农业：马来西亚2013和2014年棕榈油库存料吃紧，因需求增强

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油局(MPOB)一位高级官员说，马来西亚棕榈油库存到2013年底时可能降至187万吨，较上年同期减少将近30%，因国内外需求超出产能。
“马来西亚产量今年料将增加至1,940万吨，比初步预估的1,890万吨要高，2014年受重新种植方案影响，产量可能达到1,950万吨。”MPOB经济部门主管Ramli Abdullah说。马来西亚2012年棕榈油产量为1,879万吨。
Ramli说2013年棕榈油出口料将大增，受惠于中国、印度、巴基斯坦及孟加拉等主要消费国家人口成长的提振。
2013年出货量料将从去年的1,758万吨增加至1,909万吨，并预计2014年会再上升至1,994万吨。
他还说，预计2014年棕榈油价格料交投在2,350-2,800马币(林吉特)，因供应吃紧但需求增加。
指标棕榈油期货2月合约 周四跳涨至逾一年最高，上涨将近3%至每吨2,652马币。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。