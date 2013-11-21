新兴汇市：亚币普遍走软，因美联储缩减购债的预期重燃且中国数据不佳

交易商称印尼卢比扳回部分稍早跌幅，央行疑似干预市场以限制卢比跌势。印尼卢比是今年表现最差的亚洲货币。

泰铢 下跌，该国财政部长Kittirat Na Ranong对记者表示，他不担心资本外流问题，泰铢近期疲弱对于出口商而言，是好消息。

他还补充道，泰国有较高的外汇储备，且银行系统中流动性充裕。

一份路透调查稍早显示，过去两周以来，由于多数新兴亚洲货币前景悲观，印尼卢比和泰铢的空头押注规模跳涨。

马来西亚林吉特 因股市和债市走低而下跌。投资者亦抛售林吉特兑坡元 。

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 100.73 100.03 -0.69 -13.84 86.79

坡元 1.2491 1.2462 -0.23 -2.18 1.2219

台币 29.636 29.572 -0.22 -1.69 29.136

韩元 1060.99 1057.90 -0.29 +0.91 1070.60

泰铢 31.79 31.64 -0.47 -3.71 30.61

菲律宾披索 43.76 43.68 -0.17 -6.18 41.05

印尼卢比 11700.00 11645.00 -0.47 -17.69 9630.00

印度卢比 62.88 62.57 -0.49 -12.55 54.99

马币 3.2055 3.1835 -0.69 -4.60 3.0580

人民币 6.0926 6.0929 +0.00 +2.26 6.2303

(完)

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