更新版-新债招标：香港离岸人民币国债中标利率低于预估，反应流动性佳及升值预期

(新增细节及市场评论)

路透香港11月21日 - 中国财政部周四招标三年及五年期离岸人币国债，票面利率均低于市场预期。分析师指出，离岸流动性充裕以及人民币升值预期，令今年第二批离岸国债获得了良好认购。

三年期国债票面利率为2.60%，低于6月发行的2.87%，也低于市场预期的2.90%；五年期国债票面利率为3.09%，略高于6月的3.02%，但低于市场预估的3.20%。

认购方面，三年债共发行50亿元，申购额为205.42亿元，投标倍数（bid to cover）为4.11倍，前次为2.14倍；五年债发行20亿元，申购额为53.63亿元，投标倍数为2.68倍，前次为2.42倍。

东方汇理银行亚洲高级策略师张淑娴说，＂三年债的投标倍数，以及三／五年券的利差，反映出对于人民币升值的预期，再度成为推动的力量。＂

以这次标售结果，离岸三及五年券利差达到49基点（bp）,但目前在岸三及五年债券利差仅约8基点。

不过，这个利率与二级市场价格差不多，本地时间下午时，离岸16年2.87%三年期债券大约报2.60%，18年3.02%五年期债券报2.91%。

**离岸/在岸“外热内冷”**

相较于国内现券招标收益屡屡走高，市场人士指出，人民币升值预期吸引资金流入、离岸国债供给少，以及离岸资金缺乏投入在岸市场的渠道，造就了国债出现”外热内冷”的现象。

交银香港环球金融部总经理张卫中指出，CNH HIBOR利率6月底短暂触及高点后一路下滑，表现离岸流动性十分充裕，市场对于高等级债券是有需求的。

他同时指出，虽然此次并未单独面向央行招标，但据了解有央行通过银行委托标购。

中国财政部稍早在境内招标发行的280亿元人民币10年期续发固息国债，中标收益率为4.7121%，接近此前市场预测均值为4.72%，创下逾九年新高。

第二批国债共发行100亿元人民币，70亿元通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者发行，两只券将在11月25日（星期一）于港交所上市。

另外面向公众发行的30亿元两年期债券，票面利率为2.80%，将于11月22日至12月5日接受公众认购，香港居民可通过配售银行、证券经纪及香港中央结算有限公司进行认购。

为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度发行230亿元人民币，金额与上年度相同。至目前为止已发行800亿元。

2013年离岸国债第二次发行细节：