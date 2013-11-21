中国债市：目前收益率水平不应理解为债市冬天的开始--南京银行副行长

路透北京11月21日 - 中国南京银行 副行长束行农周四撰文指出，十八届三中全会提出发展并规范债券市场，提高直接融资比重的大基调，发展是主基调，债市有望迎来下一个黄金发展的10年。在目前的收益率水平上，不应该理解为债市冬天的开始，而应该理解为债市黎明前的黑暗。

刊登在金融时报的署名文章称，目前债券市场的下跌主要是流动性压力下市场心理恐慌所致，它已经超出了基本面好转、利率市场化影响的范畴。他认为，市场连续的下跌使得债券投资价值已经凸显。

束行农提到，目前10年期和1年期国债期限利差仅为51个基点，10年期和1年期金融债期限利差仅为32个基点，说明收益率曲线过于平坦化。2006年以来有四次期限利差的低点，分别为2006年11月、2008年10月、2011年9月和2013年6月。

“前三次对应的都是牛市的尾声，目前为熊市大跌之后，而期限利差长期来看终将会回归一个均衡水平，不会长期在极端高点或低点运行。”他说。

因信心缺失，近期中国银行间债市连续走弱，其中10年国债现券收益率连创阶段高点。不过周四，受助于央行重启14天逆回购、较为理想的国开行新债招标结果以及汇丰PMI数据下滑等因素，利率债走势显暖意，惟信用债整体表现仍偏弱，尤其是中低评级品种。

中国正在稳步推进利率市场化改革，束行农认为，这一改革对债市的冲击不大。

他称，虽然对比美国、日本的利率市场化进程，两者确实出现了债券收益率的急剧上升，美国10年国债收益率最高曾达到15%以上，不过，考虑背景不同，和改革道路不同，中国不会出现这种极端的情况。(完)