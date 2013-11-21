路透基点：瑞安房地产旗下上海子公司签署100亿元人民币贷款--RLPC

资金将用于虹镇老街的改造项目，这是上海中心城区最大的旧城改造项目。

借款方上次进入贷款市场是在2012年6月，当时取得12亿元人民币三年期贷款。渣打银行(香港)为牵头行、簿记行和代理行。东亚银行以牵头行头衔参贷。贷款利率为中国人民银行基准利率的125%。(完)