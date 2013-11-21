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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 17:18 BJT

路透基点：瑞安房地产旗下上海子公司签署100亿元人民币贷款--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，根据当地政府发布的新闻稿，香港瑞安房地产旗下子公司--上海瑞虹新城有限公司已经签署一笔100亿元人民币(16.4亿美元)贷款，用于上海虹口区一个改造项目。

中国国家开发银行上海分行为牵头行。中国工商银行上海分行为共同主办行，中国银行、上海银行和光大银行为参贷行。

一名消息人士称，贷款期限不超过五年。

交易于11月14日签署。

资金将用于虹镇老街的改造项目，这是上海中心城区最大的旧城改造项目。

借款方上次进入贷款市场是在2012年6月，当时取得12亿元人民币三年期贷款。渣打银行(香港)为牵头行、簿记行和代理行。东亚银行以牵头行头衔参贷。贷款利率为中国人民银行基准利率的125%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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