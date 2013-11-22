台湾经济指标预测--11月22日至12月9日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.18% *11月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/25 1600 工业生产 10月 -- +1.06% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.54 11/29 1630 国内生产总 第三季 +1.58%( +2.49% 值 概估) *12月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,156.01亿美元 12/5 0830 消费者物价 11月 -- +0.64% 指数(CPI) *12月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/9 1600 出口 11月 -- -1.5% *12月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.58%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，