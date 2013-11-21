《中国新债预测》进出口行三年期增发债定位或略低于二级，需求有望进一步回暖

* 招标品种：进出口行三年增发固息债

* 招标时间：周五(22日)10:00-11:00

* 招标金额：至多60亿元

* 预测区间：5.49%-5.56%

* 预测均值： 5.52%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海11月21日 - 中国进出口银行周五将招标发行三年期固息增发债。路透调查显示，央行公开市场本周净投放创两月新高，现券二级市场利率债走势稍有缓和，在今日国开新债招标结果透露暖意的影响下，预计明日新债或稍低于二级市场，预测均值落于5.52%。

“这两天二级市场气氛有点偏多，今天二级利率债还行，国开招标不错，口行应该不会太差。”华中地区一商业银行交易员称，“不过也难说，口行债跟国开债还是有点差别。”

北京另一券商分析师表示，“绝对位置高，吸引力还可以，应该会有不少机构配置，按理说有望延续国开债行情。”

不过亦有机构看法不同，国信证券最新研究报告指出，当前处于债券市场较为极端的状态下，收益率步入绝对高位水平，尽管收益率的继续攀升让机构感到“心里没底”，但趋势最多会放缓，预计本期中标收益率还会维持高位，绝对收益率高是主要优势。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在5.5490%。二级市场相近期限券种，剩余期限2.7年的口行债 最新收益率报5.60%。此次增发债标的券--剩余期限在2.99年的进出口行债130340 最新成交收益率为5.3985%。

为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。

面对依旧承压的现券市场，中国国开行 周四增发的三年及五期固息债，中标收益率虽较之前增发结果继续上行，但在央行逆回购施援流动性的支撑下，两期增发债结果均低于预期及二级市场，因其发行量较小且今日汇丰数据亦对债市情绪略有安抚。

缺席两周的中国央行公开市场14天逆回购周四再现身，但规模尚未补平国库现金到期流出，加之大盘转债发行在即，银行间资金市场七天以上资金需求仍难满足，仅隔夜回购利率在开盘价引领下有所下行。

明日新债为该行今年第41期金融债，为今年第40期三年期品种的增发债，票面利率为5.37%，采用单一价格中标(荷兰式)招标方式，本期债券上市后同2013年第40期金融债券合并交易。