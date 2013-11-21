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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月21日

路透伦敦11月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           442,125         -3,575
    锡            11,385            -60
    铅           234,125           -775
    锌           982,475         -4,575
    铝         5,352,175         +3,300
    镍           248,550           +912
    铝合金        60,220            -20
    NASAAC        92,060           -520
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据           库存分布               品种   库存数据             库存分布
 铜    MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS         <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS         <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS         <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                 金                          
 镍    MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS         <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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