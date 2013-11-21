中国债市：国开行新债结果助利率债显暖意，但中低评级信用债仍偏弱

路透上海11月21日 - 中国银行间债市周四利率债走势显暖意，收益率大多有所下行，受助于央行重启14天逆回购、较为理想的国开行新债招标结果以及汇丰PMI数据下滑，不过信用债整体表现仍偏弱，尤其是中低评级品种。

市场人士表示，在持续调整后，利率债当前收益率水平的确已颇具吸引力，部分机构也在逐步加大配置力度，而近来市场的颓势令新债发行困难，一级市场的供给压力也逐渐减缓，这都为现券回暖提供了条件。

不过他们并指出，债市积弱已久，要真正走出弱势可能也不是一朝一夕就能完成的，短期市场可能还会有所反复，中期能否转势仍取决于政策面和基本面变化以及利率市场化的后续进程。

“（利率债）走暖，收益率下了点，给市场注入了一些信心，之前一直都不赚钱的，现在好不容易能有赚钱的机会了。”华东一银行交易员表示。

她认为，如果从中长期来看，现在利率债的配置价值是比较高的，“看到（收益率）最高点是很难的，但我觉得现在已经接近了。”

为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。

面对依旧承压的现券市场，国开行 周四增发的三年及五期固息债，中标收益率虽较之前增发结果继续上行，但在央行逆回购施援流动性的支撑下，两期增发债结果均低于预期及二级市场，因其发行量较小且今日汇丰数据亦对债市情绪略有安抚。

上述交易员还谈到，相较于利率债的配置价值，目前信用债的收益率吸引力有限，“只有在利率债收益率有明显回落后，信用（债）才有机会。”

受二级市场弱势拖累，近期信用债发行受到很大冲击，仅最近两日，就有五矿股份超短融、中国节能环保超短融、四川水电短融、镇江国资短融、百联集团中票及赣州发展中票等多只信用债推迟或取消发行。

剩余期限约4.77年的国开行固息债130238券 最新成交在5.65%，较上日的5.6950%下滑。

国债期货市场今日亦明显反弹，五年期主力合约 收报91.396元人民币，较上日结算价涨0.302元，或0.33%，成交3,405手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.9357 4.9039

上日 4.1149 4.8225

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3500/4.2988

国债参考率报价 4.1394/4.0757

金融债参考率报价 5.1713/5.0963(完)

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