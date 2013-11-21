重温稿-《中国新债预测》进出口行三年期增发债定位或略低于二级，需求有望进一步回暖

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 招标品种：进出口行三年增发固息债
* 招标时间：周五(22日)10:00-11:00
* 招标金额：至多60亿元
* 预测区间：5.49%-5.56%
* 预测均值： 5.52%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海11月21日 - 中国进出口银行周五将招标发行三年期固息增发债。路透调查显示，央行公开市场本周净投放创两月新高，现券二级市场利率债走势稍有缓和，在今日国开新债招标结果透露暖意的影响下，预计明日新债或稍低于二级市场，预测均值落于5.52%。
“这两天二级市场气氛有点偏多，今天二级利率债还行，国开招标不错，口行应该不会太差。”华中地区一商业银行交易员称，“不过也难说，口行债跟国开债还是有点差别。”
北京另一券商分析师表示，“绝对位置高，吸引力还可以，应该会有不少机构配置，按理说有望延续国开债行情。”
不过亦有机构看法不同，国信证券最新研究报告指出，当前处于债券市场较为极端的状态下，收益率步入绝对高位水平，尽管收益率的继续攀升让机构感到“心里没底”，但趋势最多会放缓，预计本期中标收益率还会维持高位，绝对收益率高是主要优势。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在5.5490%。二级市场相近期限券种，剩余期限2.7年的口行债 最新收益率报5.60%。此次增发债标的券--剩余期限在2.99年的进出口行债130340 最新成交收益率为5.3985%。
为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。
面对依旧承压的现券市场，中国国开行 周四增发的三年及五期固息债，中标收益率虽较之前增发结果继续上行，但在央行逆回购施援流动性的支撑下，两期增发债结果均低于预期及二级市场，因其发行量较小且今日汇丰数据亦对债市情绪略有安抚。
缺席两周的中国央行公开市场14天逆回购周四再现身，但规模尚未补平国库现金到期流出，加之大盘转债发行在即，银行间资金市场七天以上资金需求仍难满足，仅隔夜回购利率在开盘价引领下有所下行。
明日新债为该行今年第41期金融债，为今年第40期三年期品种的增发债，票面利率为5.37%，采用单一价格中标(荷兰式)招标方式，本期债券上市后同2013年第40期金融债券合并交易。
该期债缴款日为11月26日，11月22日至11月26日进行分销，12月2日起上市交易。不设立基本承销额，发行手续费为发行总额的的0.05%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）