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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 17:17 BJT

澳元汇率：澳洲央行总裁称对干预澳元持开放态度

路透悉尼11月21日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四称：

* 对于干预汇市压低澳元汇价持开放态度

* 迄今为止尚未确认干预有效

* 干预存在成本，而且有非常大的估值风险

* 但强大的全球因素令澳元维持在高位

* 长期以来的立场是如果谨慎干预，那会是有用的

* 若要干预有效措施需要强化基本面，而非与之背道而驰

* 目前澳元汇价可能高于长期均衡水平 (完)
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