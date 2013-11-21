澳元汇率：澳洲央行总裁称对干预澳元持开放态度

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透悉尼11月21日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四称：
* 对于干预汇市压低澳元汇价持开放态度
* 迄今为止尚未确认干预有效
* 干预存在成本，而且有非常大的估值风险
* 但强大的全球因素令澳元维持在高位
* 长期以来的立场是如果谨慎干预，那会是有用的
* 若要干预有效措施需要强化基本面，而非与之背道而驰
* 目前澳元汇价可能高于长期均衡水平 (完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)