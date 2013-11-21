台湾个股：宏基高层再生变，创办人即日接董事长并暂兼全球总裁

路透台北11月21日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 周四宣布，董事长王振堂与总经理翁建仁为负起公司营运不佳责任，双双请辞负责。董事会并改选由创办人兼董事施振荣即日起接任董事长职务，同时暂兼全球总裁。

宏基于日前公布第三季净损131.2亿台币(4.46亿美元)，表现远逊于预期。公司当时宣布，将由总经理翁建仁接替执行长王振堂的职务，且将精简全球人力7%，以期自2014年起每年降低营运成本1亿美元。王振堂原本决定担任董事长职务至明年6月任期届满后再交棒。

宏基称，惟王振堂几经思考，今日在公司董事会中坚辞董事长。此外，原本预计明年1月1日接任执行长的翁建仁总经理，亦同时请辞。不过为协助公司平顺稳定地度过变革关键期，两人已承诺将担任公司顾问，让经营团队顺利交接。

宏基在发布的新闻稿中表示，面对此一人事变局，董事会即刻会商，改选后宣布将由施振荣董事临危授命，即日起接任董事长职务，同时将暂兼全球总裁。董事会并决议，将不设专责的执行长职务，将由董事长或全球总裁兼任，以提升公司决策效率。