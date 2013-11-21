台湾个股：宏基高层再生变，创办人即日接董事长并暂兼全球总裁

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透台北11月21日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 周四宣布，董事长王振堂与总经理翁建仁为负起公司营运不佳责任，双双请辞负责。董事会并改选由创办人兼董事施振荣即日起接任董事长职务，同时暂兼全球总裁。
宏基于日前公布第三季净损131.2亿台币(4.46亿美元)，表现远逊于预期。公司当时宣布，将由总经理翁建仁接替执行长王振堂的职务，且将精简全球人力7%，以期自2014年起每年降低营运成本1亿美元。王振堂原本决定担任董事长职务至明年6月任期届满后再交棒。
宏基称，惟王振堂几经思考，今日在公司董事会中坚辞董事长。此外，原本预计明年1月1日接任执行长的翁建仁总经理，亦同时请辞。不过为协助公司平顺稳定地度过变革关键期，两人已承诺将担任公司顾问，让经营团队顺利交接。
宏基在发布的新闻稿中表示，面对此一人事变局，董事会即刻会商，改选后宣布将由施振荣董事临危授命，即日起接任董事长职务，同时将暂兼全球总裁。董事会并决议，将不设专责的执行长职务，将由董事长或全球总裁兼任，以提升公司决策效率。
宏基股价周四收高1.63%，大盘加权股价指数 则大跌1.28%。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)