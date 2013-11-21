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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 17:24 BJT

澳新汇市：澳元走跌，受澳洲央行总裁讲话影响

路透悉尼11月21日 - 澳元周四下跌，此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对干预压低澳元汇率持开放态度，但他也指出，目前而言，干预的潜在成本高过了可能的助益。

澳元兑美元 跌0.0025美元，触及日低0.9260美元，齐平上周触及的两个月低点。(完)

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