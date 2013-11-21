《中国企业债发行日程表》--11月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *邯郸城投 18 7 11/22簿记建档 上限7.98% AA+ 11/25-11/28 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金，发行人以土地资产提供抵押担保) ========================================================================================== 重庆豪江建设 7 7 11/21簿记建档 上限8.00% AA 11/22-11/26 国信证券 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 吴芳)