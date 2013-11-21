欧洲政经：国际金主称希腊改革进程仍有部份问题，将继续与当局磋商

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透布鲁塞尔11月21日 - 国际贷款方周四表示，希腊经济改革进程上仍有部份问题；此前国际金主们正在检视希腊为达成取得后续金援条件而所做的种种努力。
欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)表示，将继续与雅典当局磋商。
过去数月来，金主与希腊一直对于希腊达成财政目标所需的节约预算规模存有歧见。
三大金主有意在12月初回到雅典继续进行其检视工作。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）