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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 17:57 BJT

欧洲政经：国际金主称希腊改革进程仍有部份问题，将继续与当局磋商

路透布鲁塞尔11月21日 - 国际贷款方周四表示，希腊经济改革进程上仍有部份问题；此前国际金主们正在检视希腊为达成取得后续金援条件而所做的种种努力。

欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)表示，将继续与雅典当局磋商。

过去数月来，金主与希腊一直对于希腊达成财政目标所需的节约预算规模存有歧见。

三大金主有意在12月初回到雅典继续进行其检视工作。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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