台湾汇市：台币/美元收跌至逾一周低位，外资汇出力道渐大

* 外资大幅卖超台股，汇市亦见汇出 * 交易员料短线美元仍小幅看多 * 明日实质交易区估29.550-29.630 路透台北11月21日 - 台币兑美元 周四收低6.4分至逾一周低位，且为连续第二 天收跌。美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪录今日主导亚洲汇市，台币随周边主要亚 币走弱，外资且大幅卖超台股，并见汇出力道渐大。交易员料明日台币将在区间偏弱，但暂 难论断已形成趋势。 汇银人士指出，今日外资美元买盘明显增多，带动台币走弱，但出口商见台币汇价趋弱 ，也于29.570-29.600积极进场抛售美元，暂时为台币提供下档支撑。但全球资金位移的议 题短线若仍发酵，料台币有机会进一步趋弱，然近月底的出口商美元抛盘将限制其贬幅。 “看起来是有一些美元空头的回补，但其实市场的气氛还是很交错。”一外资银行交易 员说。 台币收盘为逾一周低位，前低在本月13日收报29.650。 市场人士并指出，台股表现弱势，外资持续卖超亦形成台币的压力，但台币相对其他亚 币走势一向稳定，台湾央行也习惯进场调节，平抑波动度，预料台币短线29.650即会寻得支 撑，并观察外资后续动向。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价较上日微幅收敛 ，但交易员称见到寿险业者的美元远汇卖盘，也暂时有助平抑NDF的波动度。一个月期远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报价来到29.510/29.540，上日尾盘收29.455。 今日台币实质交易区间在29.560-29.580，上日在29.446-29.525；与台币具比价效应的 韩元 今日收跌至1,062.9，上日收报1,057.9。 台股 周四收盘重挫1.28%至11周低位，表现逊于地区多数股市。证交所资料显示 ，外资及陆资在台股大幅卖超100.3亿台币，连二日卖超176.95亿。 新兴亚洲货币周四下跌，印尼卢比触及近五年低位，因有关美联储或将很快缩减购债的 预期重燃。 本周全球汇市重要经济数据及事件包括：周四美国公布初请失业金人数、美国Markit制 造业采购经理人指数(PMI)；周五欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演讲、台湾公布10月季调失 业率。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.636 29.572 29.551-29.636 29.580 7.78 6.64 元太外汇经纪公司 29.620 29.560 29.540-29.620 29.570 3.90 2.52 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.240/-0.205 -0.255/-0.225 (完)