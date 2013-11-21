路透伦敦11月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：短暂升至周三高点1.3584美元后，出现部分大幅下滑动能，目前正测试6月高点1.3417美元。其下方为本月低点1.3295美元，即7月展开涨势的50%回档位在1.3294美元，而200日移动平均在1.3218美元，这些水位都重返关注范围内。跌破这些水准，将会下探1.3167/05区域。阻力在1.3500/20，即38.2%回档位和55日移动平均间。维持在这水准下方，走势将偏空。

美元/日圆：目前在9月高点100.62日圆上方交投，且接近7月22日高点101.05日圆。若突破该水准，将上探101.54/60的7月高点和5-6月跌势的78.6%。次要支撑料在心理关卡100.00日圆附近，有11月19日低点99.56日圆，11月12日低点99.10日圆和10月高点99.01日圆。只要守在11月19日低点99.56日圆上方，我们的看法仍旧偏多。

美元/瑞郎：回到五个月阻力线0.9194瑞郎附近，迅速脱离周三低点0.9078瑞郎。短线支撑料在7-10月跌势38.2%回档位和本月高点0.9220/51之间。下个目标区域在0.9321/22瑞郎，由200日移动均线和50%回档位构成。尽管在此处可以容许一些获利了结，但我们预期之后会上探9月高点0.9455瑞郎，并最终升至55个月移动平均0.9610。若意外下滑，并收在周三低点0.9078下方，则可能重新测试10月14日低点0.9064，甚至下探次要心理关卡0.9000区域，之后才会回稳。但这情况发生的机率不高。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3435 1.3438 -0.02 +1.83 1.3194

美元/日圆 100.84 100.02 +0.82 +16.26 86.74

欧元/日圆 135.48 134.37 +0.83 +18.37 114.45

美元/瑞郎 0.9171 0.9159 +0.13 +0.17 0.9155

英镑/美元 1.6086 1.6104 -0.11 -1.02 1.6251

美元/加元 1.0465 1.0453 +0.11 +5.48 0.9921

澳元/美元 0.9262 0.9334 -0.77 -10.88 1.0393

新西兰元/美元 0.8213 0.8268 -0.67 -0.85 0.8283

欧元/瑞郎 1.2322 1.2312 +0.08 +2.05 1.2075

欧元/英镑 0.8351 0.8342 +0.11 +2.92 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9324 8.9252 +0.08 +4.14 8.5777

美元/挪威克朗 6.1169 6.1153 +0.03 +9.96 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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