中国债市：利率互换小幅波动，PMI回落及央行逆回购稳定市场情绪

路透北京11月21日 - 中国人民币利率互换(IRS)周四 窄幅震荡，市场人士表示，汇丰PMI初值回落，及央行今日再施逆回购扶助资金面，均对稳定场内机构的情绪有所作用。不过当前资金拆入仍存一定困难，削弱IRS短端下行动力。

“逆回购放出这个量虽然没解决资金实质问题，不过还是让心态稳定一些吧，出来之后IRS一度有所下行，但后来就是一个震荡的情况。一年现在在4.56%，和昨天差不多。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员认为，IRS在连续的攀升后存在盘整的需求，对于未来走势还需进一步观察基本面等扰动因素。他提到，年内关键期限的国债发行次数屈指可数，或许意味着一级供给压力有望不断缓解，算是一个可期的利多。

为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.5992/4.6992 4.5175/4.6050 4.5875/4.6754 4.6925/4.7800 4.6779/4.9504

上日 4.6746/4.7725 4.5842/4.6700 4.6725/4.7625 4.7850/4.8750 4.7617/5.0492

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变动 -0.0754/-0.0733 -0.0667/-0.0650 -0.0850/-0.0871 -0.0925/-0.0950 -0.0838/-0.0988

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。