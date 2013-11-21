中国经济：将全面深化改革，保持经济长期可持续增长--总理

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透北京11月21日 - 中国总理李克强周四表示，中国经济下半年以来企稳并改善，并对中国完成今年主要经济目标充满信心。
他在北京举行的中欧论坛上称，中国将全面深化改革，保持经济长期可持续增长。
中国今年GDP增幅目标为7.5%，前三季度增长7.7%。
上周五晚间，中国发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。此举被视为中国将强势推进一场换汤又换药的改革 。 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)