中国经济：将全面深化改革，保持经济长期可持续增长--总理

他在北京举行的中欧论坛上称，中国将全面深化改革，保持经济长期可持续增长。

上周五晚间，中国发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。此举被视为中国将强势推进一场换汤又换药的改革 。 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)