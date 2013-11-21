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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 17:57 BJT

中国经济：将全面深化改革，保持经济长期可持续增长--总理

路透北京11月21日 - 中国总理李克强周四表示，中国经济下半年以来企稳并改善，并对中国完成今年主要经济目标充满信心。

他在北京举行的中欧论坛上称，中国将全面深化改革，保持经济长期可持续增长。

中国今年GDP增幅目标为7.5%，前三季度增长7.7%。

上周五晚间，中国发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。此举被视为中国将强势推进一场换汤又换药的改革 。 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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