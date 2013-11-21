更新版 1-中国货币市场：逾七天需求仍难满足，14天逆回购再现未抵国库现金到期失血

(新增收盘报价)

路透上海11月21日 - 缺席两周的中国央行公开市场14天逆回购周四再现身，但规模尚未补平国库现金到期流出，加之大盘转债发行在即，银行间资金市场七天以上资金需求仍难满足，仅隔夜回购利率在开盘价引领下有所下行。

交易员指出，今日主要期限回购依旧由“维稳力量”指导开盘，跌幅均近30个基点(bp)。不过因未实质改善供给，七天和14天加权利率随后由跌转升，其中14天涨幅更为明显。

中国央行公开市场周四进行了330亿元人民币的14天逆回购操作，利率持平于4.30%。此前两周公开市场都是仅周二进行一次七天期逆回购。另外，本周590亿元的净投放量，创下近两个月新高。

上海一银行交易员表示，周四逆回购再现身，虽有助安抚市场，但从实际效果上看，对资金面助力有限。“今天还有(400亿元)国库现金到期，实际上是流出的。”

据路透统计，财政部国库现金定期存款方面，除今日到期的400亿元外，下周二(26日)还有500亿元将到期。而截至目前，尚未有新的招标公告。

华南一银行交易员并称，资金供给方面，除隔夜略好外，七天以上依旧十分紧张，这也导致了上述回购虽然开盘价低，但在加权价格上的不断加点成交，致利率由跌转升。

中国平安 将发行260亿元人民币的A股可转债，期限六年。其中申购日为周五(22日)，下周三(27日)退还未获配售的网下申购定金，下周四(28日)未中签的网上申购资金解冻。

隔夜、七天期和14天质押式回购连续第三日出现明显的“指导价”开盘，各期限跌幅整齐划一为近30bp。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,941.82亿元，较上日的6,768.49亿元稍增；其中隔夜品种成交为5,477.95亿元，高于上日的5,271.55亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.9357 4.1149 -17.92 5,477.95

七天 4.9039 4.8225 +8.14 1,074.59

14天 5.6876 5.5020 +18.56 138.43

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.1800 2.6900 +749.00 2,181.33

七天 6.0000 5.7000 +30.00 304.07

14天 5.5100 5.6800 -17.00 15.17

回购定盘利率

其中:隔夜 4.0400 4.1300 -9.00 --

七天 4.7400 4.7700 -3.00 --

14天 5.6300 5.4500 +18.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.8890 4.0570 -16.80 --

七天 4.7080 4.7510 -4.30 --

三个月 4.7110 4.7092 +0.18 --