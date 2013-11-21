美国数据：11月制造业PMI初值升至八个月高点54.3--Markit

路透纽约11月21日 - 周四公布的行业报告显示，11月美国制造业活动回温，且产出扩张速度为九个月来最快。制造业活动10月时曾触及一年低点。

然而，制造业整体的改善速度仍旧温和，且11月雇员速度放缓。

Markit公布，美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)11月初值为升至54.3，为八个月高点，高于分析师预估的52.4，也高于10月终值51.8。

产出分项指数创下九个月高点，由50.6跳升至57.1，10月时近持平。

受访者认为景气回升有部份是因为政府部份关闭告终，且国内外客户需求增加。

Markit首席经济学家Chris Williamson表示，近期读数暗示制造业产出将在第四季成长0.6%，全年成长2.3%。

但他指出，就业分项指数从52.7降至52.2，意味着“就算景气以当前的步伐扩张，仍没有办法创造显着的就业增长。”

他补充道，再加上通胀持续处于低档，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会急于缩减刺激政策，一直到明年的某个时点为止。

Markit的初值数据是根据约85%受访制造商的回覆所作成。最终读数将在次月的第一个工作日发布。(完) (编译 王冠中/张明钧; 审校 利棣儿)