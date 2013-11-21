路透基点：16家银行参与北京控股60亿港元贷款案--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，已有16家银行在银团阶段加入北京控股有限公司60亿港元(约合7.74亿美元)的五年期贷款案。

先前已报导，八家牵头行兼簿记行包括澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、星展银行、恒生银行、汇丰控股、瑞穗银行、渣打银行和永隆银行。这些牵头行全额承销这笔贷款。中银、恒生及汇丰各承贷6亿港元，瑞穗承贷5亿港元，其余各承贷3亿港元。

以牵头行头衔加入的有：马来亚银行(2.6亿港元)、中国工商银行亚洲(2.5亿港元)、中国工商银行澳门(2.5亿港元)、三井住友银行(2.5亿港元)、台北富邦银行(1.50亿港元)、富邦银行香港(1亿港元)、东亚银行(1.5亿港元)、三菱东京UFJ银行(1.5亿港元)及中国信托商银(1.5亿港元)。

六家银行以主办行头衔加入，各承贷1.2亿港元，分别为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行及合作金库银行。

玉山银行以安排行头衔加入，承贷7,000万港元。

11月18日举行签约。预定今日拨款。

利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码184个基点，最高综合收益205个基点，费用为105个基点。

所筹款项的一部分将支应斥资82.2亿港元收购中国燃气控股有限公司股份的交易，另一部分用作再融资。

在香港上市的北京控股是由北京市政府于1997年创立，负责提供天然气管道以及污水处理服务。该公司7月底宣布收购中国燃气22.1%的股份。