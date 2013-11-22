更正-《离岸人民币综述》离岸债券投资者各趋多元化，利差客追逐高等级债

(首段应为三及五年券中标利率均较“预期”为低，非较上次标售为低)

记者 李珊珊

路透香港11月21日 - 境内国债收益率屡屡走高之际，中国财政部今年第二批离岸国债却意外地标出佳绩，三及五年券均较预期为低。除了市场熟知的供求因素、人民币升值期待外，美元/人民币利差套利交易者的参与，让国债在内的离岸超高等级债券格外受到追捧，创出较境内债券高的投资溢价。

最近一年来离岸市场流动性大为改善，各项人民币衍生品亦迅速发展，为离岸债券场引来更多不同目的投资者。以近期的加拿大省债以及国债等债券为例，均在部份积极参与的买盘追逐下，标出较预期低的利率。

市场人士表示，目前的CCS(货币换汇换率)位于相对低档，持有美元的投资者投资人民币债券，获得的回报远高于投资相同等级的债券，预料短期内此种投资思维仍在超高等级债券案件中发酵。

一外资投行人士指出，”中国的主权是AA- , 现在国际上这样评级的债券收益率多半是LIBOR减码，但是现在的CCS水平，国债换回去是LIBOR+80点，对投资人来说当然是有吸引力。＂

他指出，一些基金、保险公司等保守型投资者，对于超高等级债券有一些的需求，目前的条件令人民币债券脱颖而出。

主办这次国债招标的交银香港环球金融部总经理张卫中，也证实三年期国债中标利率较前次低了27基点，除了离岸流动性充裕令利率自6月底以来一路走低外，也是因为美元/人民币利差的套利交易所致。

“这反映了新一批的投资者进来,利用美元/人民币的利差作的一个套利活动....汇价上会输（因为人民币处于升值渠道），但利率上会赚。”他说。

张卫中同时指出，在金管局优化人民币安排以及财资公会推动CNH HIBOR建制，香港衍生品市场逐渐扩大，三年期CCS成交相对于去年活跃很多，也令三年券较容易获得投资溢价。

债券的发行／投资者经常以CCS作为对冲工具，目前离岸CCS市场最活络的年期为两及3年，五年期则因为市场不够深，抛补不易。

本地时间下午4:50时 ，经纪商报价的三年期CCS报1.7700/1.8700%，与前一日差不多，但较9月初时的2.3200%高点下滑约20%。

中国财政部的离岸三年期国债票面利率为2.60% ，低于6月发行的2.87%，也低于市场预期的2.90%；五年期国债票面利率为3.09%，略高于6月的3.02%，但低于市场预估的3.20% 。三年券认购倍数为4.11倍，远高于前次的2.14。

相较于在岸债市，目前境内三年期国债收益率 报4.40%，五年期国债收益率 4.43%。

东方汇理银行亚洲高级策略师张淑娴说，＂三年债的投标倍数，以及三／五年券的利差，反映出对于人民币升值的预期，再度成为推动的力量。＂

随着各地离岸中心兴趣，人民币存款累积快速，迄今已逾万亿元水平，对于人民币相关投资产品需求亦相当殷切。然而，境内外回流渠道未完全打通，供给不多的离岸债券，与境内债券产生相当大的溢价。一旦渠道进一步拓宽或是资本帐开放，此种溢价会很快收窄。

一基金经理提到，很多外国央行在主权基金在储备分散的前提下购入人民币资产，海外人民币投资产品有限，且很多债券投资者购入后都是持有至到期，很难在二级市场大量购入，也只能在一级市场加价竞标。

“真的开放资本项目的话，稀缺溢价会降低。”他说。

至今年9月底，香港人民币存款加计存款证（CDs）达到9,076亿元。台湾人民币资金池也达1,200亿元。而4月开始运作的新加坡离岸中心，官方称约有1,400亿元。但其中多为同业存款，部份重复计数。

欲浏览离岸资金池分布，请点选：(link.reuters.com/qym84v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 54,280.0 148

2. 渣打银行 28,503.4 96

3. 法国巴黎银行 23,998.3 79

4. 星展 7,470.3 18

5. 工商银行 5,276.7 14

**本周市场动态**

--上投摩根资产管理（香港）首次推出股债混合型的人民币合格境外机构投资者（RQFII）基金发售，是次推出的人民币多元收益基金，投资资产不多于20%于A股市场及不少于80%于债券市场，以提供灵活配置。

--香港金融发展局发布研究报告建议，应加快建设离岸人民币（CNH）中心，目标于2028年在港人民币存量达到6万亿元。

--广发国际资管发售首档RQFII债券基金，主要投资于中国境内可供投资的固定收益证券。

--香港交易所表示，有关于收市后期货交易时段推出人民币货币期货交易，现正在着手相关庄家安排。

--澳新银行(ANZ/澳盛) 表示，已获中国当局批准在新成立的上海自由贸易区筹建支行。 （完）