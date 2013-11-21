路透基点：台湾富台工程33.8亿台币贷款案展开筹组--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，富台工程公司一笔33.8亿台币(1.14亿美元)多档融资案，已由四家银行展开筹组。

这四家牵头行兼簿记行(MLAB)为彰化银行、兆丰银行、台北富邦银行、及合作金库银行。彰化银行为额度代理行及担保品控管行，台北富邦银行亦共同担任担保品控管行。

这项融资分为五部分：A部分3.64亿台币四年期履约保证、B部分8.16亿台币四年期预付款保证、C部分2.19亿台币五年期维修保证、D部分22亿台币等值三年期即期信用状(信用证)、及E部分用于营运资本的22亿台币等值三年期分期偿还贷款。D部分以美元提款，E部分可用美元或台币提款。

B及C部分总和不得超过8.16亿台币，D及E部分总和不得超过22亿台币。

A、B、C部分年度保证费用分别为90、90及75个基点，C部分年度信用状费用为20个基点。

E部分的美元利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点，台币利率为一年期邮政储金利率加码75个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，借款方将支付超出部分。

以四种价码邀请银行参贷：承诺6亿台币以上者，获得前端费用20个基点，及MLAB头衔；承诺5-5.99亿台币者，费用15个基点；承诺4-4.99亿台币者，费用10个基点；承诺2-3.99亿台币者，费用5个基点。

若D及E部分总和动用额度低于60%，有一笔10个基点的承诺费。

这项无担保贷款由借款方董事长及总经理背书保证，预定12月13日结案。