路透基点：台湾富台工程33.8亿台币贷款案展开筹组--RLPC

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，富台工程公司一笔33.8亿台币(1.14亿美元)多档融资案，已由四家银行展开筹组。
这四家牵头行兼簿记行(MLAB)为彰化银行、兆丰银行、台北富邦银行、及合作金库银行。彰化银行为额度代理行及担保品控管行，台北富邦银行亦共同担任担保品控管行。
这项融资分为五部分：A部分3.64亿台币四年期履约保证、B部分8.16亿台币四年期预付款保证、C部分2.19亿台币五年期维修保证、D部分22亿台币等值三年期即期信用状(信用证)、及E部分用于营运资本的22亿台币等值三年期分期偿还贷款。D部分以美元提款，E部分可用美元或台币提款。
B及C部分总和不得超过8.16亿台币，D及E部分总和不得超过22亿台币。
A、B、C部分年度保证费用分别为90、90及75个基点，C部分年度信用状费用为20个基点。
E部分的美元利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点，台币利率为一年期邮政储金利率加码75个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，借款方将支付超出部分。
以四种价码邀请银行参贷：承诺6亿台币以上者，获得前端费用20个基点，及MLAB头衔；承诺5-5.99亿台币者，费用15个基点；承诺4-4.99亿台币者，费用10个基点；承诺2-3.99亿台币者，费用5个基点。
若D及E部分总和动用额度低于60%，有一笔10个基点的承诺费。
这项无担保贷款由借款方董事长及总经理背书保证，预定12月13日结案。
贷款资金将用于支持富台争取承揽台湾中油的一项炼油项目。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）