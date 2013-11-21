路透基点：硕禾电子35亿日圆贷款展开筹组--RLPC

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，硕禾电子材料股份有限公司日本子公司一笔35亿日圆(3,500万美元)七年期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)彰化银行展开筹组。
贷款资金将在日本兴建一座太阳能电站。
贷款利率在电站施工期间为较三个月期东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码230个基点，电站进入营运后，按相同基准加码185个基点。设有税前最低利率2.15%。
承诺10亿日圆以上的银行，获得前端费用45个基点及MLAB头衔；承诺5-9.99亿日圆者，费用20个基点。
若额度动用低于80%，则有一笔10个基点的承诺费。
这项贷款宽限期两年，分11期每半年一次不等额偿还：8%(1-10期)、20%(11期)。
贷款由硕禾、以及硕禾及其日本子公司的资产保证，以硕禾旗下厂房及日本子公司土地及建物作为担保品。
回覆期限为12月13日。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）