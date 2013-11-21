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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 18:40 BJT

路透基点：硕禾电子35亿日圆贷款展开筹组--RLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，硕禾电子材料股份有限公司日本子公司一笔35亿日圆(3,500万美元)七年期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)彰化银行展开筹组。

贷款资金将在日本兴建一座太阳能电站。

贷款利率在电站施工期间为较三个月期东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码230个基点，电站进入营运后，按相同基准加码185个基点。设有税前最低利率2.15%。

承诺10亿日圆以上的银行，获得前端费用45个基点及MLAB头衔；承诺5-9.99亿日圆者，费用20个基点。

若额度动用低于80%，则有一笔10个基点的承诺费。

这项贷款宽限期两年，分11期每半年一次不等额偿还：8%(1-10期)、20%(11期)。

贷款由硕禾、以及硕禾及其日本子公司的资产保证，以硕禾旗下厂房及日本子公司土地及建物作为担保品。

回覆期限为12月13日。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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