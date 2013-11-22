《台湾金融市场一周展望》美国缩减购债如箭在弦，股债汇反应渐钝化料入整理

* 市场对QE退场议题反应钝化

* 美股居高思危牵动台股回档整理

* 下周料台币区间偏弱整理

* 台债长券端标售令资金转进短券

* 货币市场短率月底可望持稳低位

记者 詹静宜

路透台北11月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新公布利率会议记录透露出缩减购债计画已箭在弦上，不过交易员认为，美量化宽松(QE)退场对市场的负面影响逐渐钝化，料下周台湾股债仍将随美国反应基本面、台币则将随亚币区间偏弱整理。

交易商认为，美联储官员对于QE退场看法仍显分歧，即使未来QE退场，FED也将祭出相关配套的货币政策以缓和QE退场的影响，因此台湾金融市场追空的意愿并不高，周五台湾股汇债走势皆已回稳，下周台湾股债料将回归区间整理。

近期全球市场关注美国股市道琼股指 屡创历史新高，周四首次收在16,000点以上，其他主要股指也收高，结束连跌三日的局面。激励台股周五守稳8,100点上方，交易商预估短线台湾加权指数 料在年线8,000点至季线8,250点附近稍事整理。

花旗投顾研究部副总裁王进彰表示，目前全球皆处于低利率、低通膨的环境，整体大环境的资金充沛，只是美股屡创新高，亚洲股市难免有居高思危的挂碍，稍见美股回档就宛如惊弓之鸟，但目前投资标的难觅，美股惜售心态颇浓，不致于出现大幅回档，料下周亚洲随美股震荡整理的可能性较高。

“美股创高后只是追价意愿薄弱，不过惜售心态浓厚，短线拉回都属正常回档。”他称。

保德信投信国内投资组主管叶献文表示，尽管欧美股市持续维持多头格局，但台股受到11月初外资卖超，指数拉回季线附近震荡，考量台股现阶段量能萎缩，不利于市场人气汇集，但预料8,000~8,100点可成为下档支撑，短期暂在8,000-8,250点间整理。

他进一步预估台股大盘将面临2-4周的整理期，后续形成第二支脚的机率相当高，若届时能有重大利多带动，将有利台股展开另一波段行情。

富邦投顾总经理萧乾祥及富兰克林华美基金经理人郭修伸也认为，短线台股在年线附近有强力支撑，11月底暂在年线8,000点-季线8,250点附近区间整理，毕竟往年台股在12月至农历年前皆有所谓的法人作帐行情及作梦行情等题材，此皆有助于台股守稳既有区间。

郭修伸便称，10月大盘的强劲表现让年底行情有提前开跑迹象，因此大盘于11月适时拉回整理，反而有助12月的法人作帐行情。

**近期外资汇出拖累台币区间偏弱整理**

受到美国FOMC会议纪录的影响，台币转为趋弱整理。汇银人士认为，由于FED委员立场并不一致，美国的经济数据看来虽有序复苏，但仍有疑虑，这使得市场仍缺乏判读依据，下周料台币将在近期的较大区间29.450-29.650间来回，并随外部消息小幅波动。

交易员指出，由于美国下个重要数据—11月非农就业数据要到12月初才会公布，此前市场面临消息真空，加上年底将近，市场交易会趋于谨慎和保守，不愿过份押注部位，这将使得交易动能锐减，其中外资是否持续在台股获利了结，并汇回欧美，是影响台币是否区间偏弱的关键。

“非美货币的走势其实没有非常一致，下周台币主要还是看外资动向。”一本地银行交易人士称。

另有交易员提及，由于周四外资卖超台股量能扩至百亿台币水准，市场忧心随着美股居高思危的操作气氛渐浓，恐将牵动外资对台股的布局，进一步左右下周台币走势。

不过下周因是本月最后一周交易日，出口商本月中来在29.570-29.600间虽已陆续抛汇，但交易员料月底前仍有部分出口商的美元卖压待消化，料有机会缓和外资汇出力道，令台币汇价相对平稳。

**公债市场关注下周长券标售结果**

美联储会议记录显示将在未来几次会议中决定开始缩减月度购债规模，但又承诺维持利率在纪录低点。交易员认为，此将让殖利率曲线趋于陡峭，短端仍是避险资金的最爱，不过由于台湾基本面不佳，长端殖利率也仅能缓上。

展望下周台债走势，交易员普遍认为，主要关注10年与30年增额公债的标售结果，若周二先登场的30年增额公债102/9R标售结果不错，则有助于发行前交易期间表现偏弱的10年增额公债102/10R，于周五标售后走一小波多头行情。

“若102/9R能以2.5%全数标出，就代表气氛不错。 ”一位银行台债交易员说。

多位交易员并指出，10年增额券102/10R于发行前交易期间，虽表现比美国同年期券还要疲弱，不过殖利率逢高还是可以看见公股银行承接的身影，由于10年券是银行的最爱，再加上利差诱人，标售结果应该不脱1.70-1.75%的区间。

一外商银行交易员即表示，“102/10R在1.75%附近买气蛮强的。 ”

他们认为，邮局一向是10年券最大的买家，由于近几个月该机构动作不大，但不断累积的资金料将迫使其寻求去化管道，因此邮局在本次102/10R的态度，将是决定得标利率落点的关键。

交易员预估，下周五10年增额券102/10R标售前，五年券102/11主要交易区间暂看在1.08-1.15%，10年增额券102/10R发行前交易则看在1.70-1.75%。

**货币市场短率月底可望续处低位**

下周是11月底交易最后一周，资金调度人士表示，11月迄今央行的冲销力道不若10月，并不十分积极，使得市场资金相当宽裕。而11月也非季底，银行拆借无需顾虑太多，因此预料下周货币市场情势应能平稳，短率月底亦可望持稳低位。

至于下周公债市场虽将标售且交割一期30年公债，但在债券附买回市场资金充裕的现况下，预料也不致引发紧缩效果。只不过，短率市场在近期缓步走低的趋势，预料也将因下周的月底因素，不致再形走弱。

资调人士认为，下周央行存单到期总额逾一兆(万亿)以上，这将有助银行在月底调配资金，只要近期国际形势持稳，不致有外资大幅撤出新兴市场的不利讯息，外资汇出的动作能够维持和缓，货币市场不会有出人意料之外的变化，短率仍然会维持低位。