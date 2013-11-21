香港个股：英国富地石油行权增持中国燃气股份，仍为第二大股东

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透香港11月21日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司 周四称，接获英国富地石油 行权通知，对方持股将升至18.39%，仍是第二大股东。
中国燃气在联交所一份声明中称，公司将按每股8.421港元的价格，向富地发行约1.84亿股股份，涉资15.5亿港元。
完成后，由富地为首的合共持股人士将持有中国燃气18.39%的股份，目前为15.26%，仍然是中国燃气第二大股东。而大股东北京控股 的持股比例将轻微摊薄至21.14%，韩国SK集团持股比例则为13.79%。
中国燃气今天收跌1.2%，报9.08港元；发行价较收市价折让7.3%。
去年12月，中国燃气向富地收购其于中国的燃气业务权益，总代价4亿美元，并以现金及购股权的方式支付。 （完）
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(记者 雷美珍；审校)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。