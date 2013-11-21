香港个股：英国富地石油行权增持中国燃气股份，仍为第二大股东

完成后，由富地为首的合共持股人士将持有中国燃气18.39%的股份，目前为15.26%，仍然是中国燃气第二大股东。而大股东北京控股 的持股比例将轻微摊薄至21.14%，韩国SK集团持股比例则为13.79%。