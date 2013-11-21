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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 18:37 BJT

香港个股：英国富地石油行权增持中国燃气股份，仍为第二大股东

路透香港11月21日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司 周四称，接获英国富地石油 行权通知，对方持股将升至18.39%，仍是第二大股东。

中国燃气在联交所一份声明中称，公司将按每股8.421港元的价格，向富地发行约1.84亿股股份，涉资15.5亿港元。

完成后，由富地为首的合共持股人士将持有中国燃气18.39%的股份，目前为15.26%，仍然是中国燃气第二大股东。而大股东北京控股 的持股比例将轻微摊薄至21.14%，韩国SK集团持股比例则为13.79%。

中国燃气今天收跌1.2%，报9.08港元；发行价较收市价折让7.3%。

去年12月，中国燃气向富地收购其于中国的燃气业务权益，总代价4亿美元，并以现金及购股权的方式支付。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)
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