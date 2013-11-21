重温稿-《焦点》中国金融改革将惯性前行，隐藏风险不容忽视

* 三中全会改革决定对金融着墨不多，暗含肯定意味

* 市场对未来改革推进的路线图更加清晰明确

* 全面改革将有利于化解潜在的金融风险

* 金融体系内已聚集的风险应引起足够重视

作者 谢衡

路透北京11月21日 - 中国三中全会改革决定对于金融领域着墨不多，中规中矩而缺乏惊喜。这实则是对央行主导下系统性金融改革进程的最大肯定，亦支持中国金融改革的车轮在市场化道路上继续滚滚向前。

从中期看，中国启动全面改革显然有利于化解潜在的金融风险，尤其是地方政府债务风险这块银行业心头最大的石头。但短期内，针对金融体系内已聚集的风险，亟需建立有效应对机制。否则，金融改革最后也是最关键的几步，将被紧紧桎梏，无法迈进。

“金融部分提很少是对的。金融部门的改革过去几年已经发展很快了，多元化程度提高很大，现在的问题不在金融领域。现在制约金融部门的改革因素都在实体经济中，比如投融资体制的问题，垄断的问题。”社科院全球宏观经济研究室主任张斌说。

中国此前发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，扩大金融业对内对外开放。完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。加快人民币资本项目可兑换。

“其实应该倒过来看，这说明中国的金融改革已经走在前头了，而且已经进行的改革都取得了成功。路线早就明晰了，只不过是逐渐逐渐推而已。所以大家觉得这次没有太多新东西，新不出来啊，还能怎么新啊？！”一位接近监管层的官员说。

中国央行行长周小川在全面深化改革决定辅导读本中撰文表示，发挥市场在资源配置中的决定性作用，客观上要求完善主要由市场决定价格的机制，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。

“稳步推进汇率和利率市场化改革，有利于不断优化资金配置效率，进一步增强市场配置资源的决定性作用，加快推进经济发展方式和结构调整。”周小川称。

上述接近监管层的官员就表示，这正是周小川的一贯观点。“周行长一直主张改革、开放，由市场来决定要素价格。”

**隐匿的风险不容忽视**

改革需要锐意进取，但这么多年来隐匿在金融系统中的风险就像不定时的炸弹，若不及时拆除，则可能随时引发，影响改革的推进。

中信证券最新发布的报告认为， 决议提出“建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制”，表明将强化地方政府债务管理，有利于化解潜在金融风险，尤其是地方政府债务的潜在风险。

“我们预计，地方政府债务超过15万亿，其中非信贷方式成为2012年以来政府债务增长的主要领域，因此强化地方政府投融资管理，能够有效降低潜在金融风险。”报告称。

金融改革作用是支持经济转型升级，作为经济改革的重要环节需要同时与财税体制相配合，形成协同效应。中国以往以政府主导、投资主导的经济模式表明金融受制于财政，央行独立性并不强，政府投资加快倒逼货币投放，因此金融改革尤其需要与财政改革相协调，这样才有利于形成改革目标的一致性。

安信证券的银行业分析师表示，改革虽利在长远，但在未来一两年内，银行仍需要承担改革过程中历史遗留问题整合、解决过程中带来的资产质量压力，比如产能过剩行业调整、国企改革、地方政府举债机制问题。

“我个人对结构调整的改革不是特别乐观，未来3-5年，中国金融的系统性风险会逐步显现出来。”中国社科院世界经济研究所国际投资室主任张明说。

中央财经领导小组办公室巡视员方星海就认为，明年某个时候，一两家中小型的银行发生挤提、倒闭的可能性很大，央行和银监会应做好处置预案，及时应对，避免风险扩散到整个系统。

方星海表示，目前中国金融业存在流动性、利率、资产质量和或有风险这四大风险，且主要集中于银行领域。如果不能及时处置，恐怕将会扩散，形成非常大的不稳定因素，进而影响中国改革和三中全会精神的落实。

中国央行行长周小川此前表示，要通过明确金融机构经营失败时的退出规则，包括风险补偿和分担机制，加强对存款人的保护，有效防止银行挤兑。进一步厘清政府和市场的边界，加强市场约束，防范道德风险，从根本上防止金融体系风险的累积。

**货币政策转向价格调控**

虽然市场人士对对金融改革的总体描述已经烂熟于心，但敏锐的专业人士们还是在字里行间找到了一些应该给与特别关注的信息。

周小川撰文中指出，中期而言将在全面实现利率市场化，健全市场化利率宏观调控机制。而近中期，注重培育形成较为完善的市场利率体系，完善央行利率调控框架和利率传导机制。

“推动利率市场化，其实更进一步的是提到了货币政策调控方式的市场化，由数量调控工具向价格调控工具切换。”一家国有大型金融机构的债券交易部主管说。

很快，央行副行长胡晓炼就再次向市场明确传达了这个信息。“根据中国的国情，逐步推进货币政策调控框架，从以数量型为主，向以价格型为主转变。通过调整中央银行政策利率影响市场的基准利率，进而引导和调控各类市场利率。”她说。

“在市场经济环境中，货币政策数量调控总是有问题，要转向价格调控。而利率和汇率都是价格调控的手段。所以这两个要素既要由市场决定，反过来又要用作调控市场的工具。”上述接近监管层的官员说。

上述债券交易部主管表示，这个调控方式的转变非常正确。“现在金融主体越来越丰富，靠数量调控管不过来，不如按价格。国债收益率曲线健全之后，大家也没有套利空间了，各主体完全按风险来定价就完事儿了。”

不过上述官员表示，中国的改革都是渐进式的，不会一蹴而就。“这意味着货币政策调控方式的转变也是一个逐渐的、稳步推进的过程，不表示马上就要转为价格调控了。”

周小川的文章里亦明确指出，目前中国金融市场的国债收益率曲线在准确性、权威性和完整性等方面有待提高，随着金融宏观调控逐步由数量调控为主转为以价格调控为主，以及利率市场化改革的不断推进，有必要健全反映市场基准的国债收益率曲线，进一步发挥收益率曲线在金融资源配置中的重要作用。

“我理解‘近期’就是未来一年，‘近中期’是三年之内，‘中期’是三到五年。货币政策要完全转换成价格调控，我预计得五年之后了。”上述债券交易部主管说。（完）