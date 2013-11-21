国际油市：亚洲燃料油现货交易呈区间波动，衍生品小幅上扬

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透新加坡11月21日 - 亚洲燃料油现货交易周四在区间内波动，贸易消息人士称，在供需动能变动不大的情况下，市场开始趋稳。
“实货市场的基本面没什么变化。卖方不多，买方也减少，”新加坡一交易商称。
路透数据显示，180-cst燃料油现货溢价小幅下滑0.23美元，至每吨较新加坡现货报价升水2.86美元。
380-cst燃料油现货溢价升0.03美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.97美元。
衍生品小幅上扬，180-cst和380-cst燃料油12月与1月船货合约价差上扬0.25-0.75美元。
现货交易方面，BP出售2万吨180-cst燃料油给中国石油，12月17-21日交运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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