欧洲汇市：英镑走跌，受美联储缩减买债措施的预期影响

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透伦敦11月21日 - 英镑周四下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，可能在之后某会议上开始缩减买债措施。
英镑兑美元 下跌0.1%，至1.6089美元。
美联储最新的会议记录显示，联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。
“英镑只是受到美元的全面走势牵动...英镑自身没有独立影响其走势的因素，”RBC Capital Markets汇市策略全球主管Adam Cole称。
“(美联储会议记录)强化了今年剩余时间内仍有可能缩减买债措施的看法，”他说。
Cole预期英镑今年剩余时间内将有不俗表现，但英镑兑欧元的动能可能不如过去六个月强劲。
欧元兑英镑 上涨0.1%，至0.8346英镑。(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）