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债券 | 2013年 11月 21日 星期四 18:57 BJT

欧洲汇市：英镑走跌，受美联储缩减买债措施的预期影响

路透伦敦11月21日 - 英镑周四下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，可能在之后某会议上开始缩减买债措施。

英镑兑美元 下跌0.1%，至1.6089美元。

美联储最新的会议记录显示，联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

“英镑只是受到美元的全面走势牵动...英镑自身没有独立影响其走势的因素，”RBC Capital Markets汇市策略全球主管Adam Cole称。

“(美联储会议记录)强化了今年剩余时间内仍有可能缩减买债措施的看法，”他说。

Cole预期英镑今年剩余时间内将有不俗表现，但英镑兑欧元的动能可能不如过去六个月强劲。

欧元兑英镑 上涨0.1%，至0.8346英镑。(完)

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