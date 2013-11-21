马来西亚期市：棕榈油期货跳升至逾一年高点，受库存下滑前景激励

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油期货周四跳升至逾一年高点，此前产业团体估计马来西亚棕榈油库存今年下滑近30%，且2014年料进一步下滑。
马来西亚棕榈油局一高层官员表示，马来西亚2013年底棕榈油库存料降至187万吨，2014年底料降至176万吨，因海外和国内需求超越产出。
10月底库存在185万吨。
“价格跳升逾3%，因预期供应将趋紧，”吉隆坡一本地经纪商的交易员称。
市场人士乐观预期棕榈油需求将暂时持稳，此前船货调查业者的数据显示，11月下半月出口较上半月增加。
马来西亚指标2月棕榈油期货 一度跳升逾3%至2,663马币(林吉特)，为2012年9月25日以来最高，收盘报在2,653马币，较上日上涨2.83%。
整体成交量为45,262口，高于均值35,000口，投资人回补空头部位。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R