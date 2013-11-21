马来西亚期市：棕榈油期货跳升至逾一年高点，受库存下滑前景激励

路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油期货周四跳升至逾一年高点，此前产业团体估计马来西亚棕榈油库存今年下滑近30%，且2014年料进一步下滑。

马来西亚棕榈油局一高层官员表示，马来西亚2013年底棕榈油库存料降至187万吨，2014年底料降至176万吨，因海外和国内需求超越产出。