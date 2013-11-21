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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 19:15 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跳升至逾一年高点，受库存下滑前景激励

路透吉隆坡11月21日 - 马来西亚棕榈油期货周四跳升至逾一年高点，此前产业团体估计马来西亚棕榈油库存今年下滑近30%，且2014年料进一步下滑。

马来西亚棕榈油局一高层官员表示，马来西亚2013年底棕榈油库存料降至187万吨，2014年底料降至176万吨，因海外和国内需求超越产出。

10月底库存在185万吨。

“价格跳升逾3%，因预期供应将趋紧，”吉隆坡一本地经纪商的交易员称。

市场人士乐观预期棕榈油需求将暂时持稳，此前船货调查业者的数据显示，11月下半月出口较上半月增加。

马来西亚指标2月棕榈油期货 一度跳升逾3%至2,663马币(林吉特)，为2012年9月25日以来最高，收盘报在2,653马币，较上日上涨2.83%。

整体成交量为45,262口，高于均值35,000口，投资人回补空头部位。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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