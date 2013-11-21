东南亚股市：受FED缩减刺激忧虑打击而下跌，泰股触及11周低点

路透曼谷11月21日 - 东南亚股市周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将缩减刺激措施，进一步打击受创的新兴市场，泰国股市收在接近11周低点，大型股在尾盘遭逢卖压。

泰国股市 连续第三日下跌，挫低2.1%至1,375.86点，为9月6日以来最低收位，回吐今年以来全数涨幅，转为下跌1.2%，为亚洲表现第三糟的市场。

“美国量化宽松的忧虑导致今天的亚洲市场卖压。而泰国股市跌势沉重，可能是因为对于国内政治议题的不确定性，以及对于泰国企业获利的担忧，”曼谷CIMB策略师Teerawut Kanniphakul称。

根据汤森路透和交易所的数据，外资周四在泰国股市卖超20亿泰铢(6,315万美元)，11月截至周三共卖超8.41亿美元，逆转10月买超3,800万美元的势头。

泰国股市本月以来已下跌近5%，为亚洲表现第二糟的市场，仅优于因台风而受创的菲律宾股市，后者下跌约7%。

包括新加坡 、马来西亚 、印尼 和菲律宾 等多数市场温和下跌，尾盘浮现低接买盘。

汤森路透和交易所数据显示，外资在马来西亚股市卖超1.72亿马币(林吉特)(5,403万美元)，在印尼股市卖超5,256.78亿卢比(4,509万美元)。

新加坡股市收低0.4%，扳回部分稍早跌幅，受到强劲的第三季国内生产总值(GDP)数据支撑。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 401.81 -5.43 -1.33 -5.26 424.10

新加坡 3172.38 -11.85 -0.37 +0.17 3167.08

马来西亚 1794.65 -4.04 -0.22 +6.26 1688.95

泰国 1375.86 -28.95 -2.06 -1.15 1391.93

印尼 4326.21 -24.58 -0.56 +0.22 4316.69

菲律宾 6122.89 -32.45 -0.53 +5.34 5812.73

越南 503.54 -1.98 -0.39 +21.71 413.73

(完)

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