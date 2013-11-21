东南亚股市：受FED缩减刺激忧虑打击而下跌，泰股触及11周低点

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透曼谷11月21日 - 东南亚股市周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将缩减刺激措施，进一步打击受创的新兴市场，泰国股市收在接近11周低点，大型股在尾盘遭逢卖压。
泰国股市 连续第三日下跌，挫低2.1%至1,375.86点，为9月6日以来最低收位，回吐今年以来全数涨幅，转为下跌1.2%，为亚洲表现第三糟的市场。
“美国量化宽松的忧虑导致今天的亚洲市场卖压。而泰国股市跌势沉重，可能是因为对于国内政治议题的不确定性，以及对于泰国企业获利的担忧，”曼谷CIMB策略师Teerawut Kanniphakul称。
根据汤森路透和交易所的数据，外资周四在泰国股市卖超20亿泰铢(6,315万美元)，11月截至周三共卖超8.41亿美元，逆转10月买超3,800万美元的势头。
泰国股市本月以来已下跌近5%，为亚洲表现第二糟的市场，仅优于因台风而受创的菲律宾股市，后者下跌约7%。
包括新加坡 、马来西亚 、印尼 和菲律宾 等多数市场温和下跌，尾盘浮现低接买盘。
汤森路透和交易所数据显示，外资在马来西亚股市卖超1.72亿马币(林吉特)(5,403万美元)，在印尼股市卖超5,256.78亿卢比(4,509万美元)。
新加坡股市收低0.4%，扳回部分稍早跌幅，受到强劲的第三季国内生产总值(GDP)数据支撑。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 401.81 -5.43 -1.33 -5.26 424.10
新加坡 3172.38 -11.85 -0.37 +0.17 3167.08
马来西亚 1794.65 -4.04 -0.22 +6.26 1688.95
泰国 1375.86 -28.95 -2.06 -1.15 1391.93
印尼 4326.21 -24.58 -0.56 +0.22 4316.69
菲律宾 6122.89 -32.45 -0.53 +5.34 5812.73
越南 503.54 -1.98 -0.39 +21.71 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R