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货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 20:02 BJT

欧元区经济：欧洲央行总裁德拉吉称，没有负利率议题的后续消息

路透柏林11月21日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：

* 欧元区经济成长正站稳脚跟，但并非均衡发展且相当脆弱，经济前景仍有下行风险

* 上次政策会议中曾经讨论负利率议题，但之后便没有消息

* 欧洲央行采取行动并非因为见到欧元区通缩风险成形，仍预期通帐逐步回到低于但接近2%水准

* 利率偏低是因为经济疲弱，宽松货币政策是对此作出回应

* 欧洲央行在此情况下升息将会进一步压抑经济并影响储蓄，因人们会失去工作或遭到减薪。(完)
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