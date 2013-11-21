亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受疲弱中国数据和油价下跌拖累

路透曼谷11月21日 - 东京橡胶期货周四下跌，交易商称，因中国令人失望的经济数据和疲弱油价拖累人气。

东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶 下跌0.4日圆，报每公斤258.3日圆。

“市场人气不佳，因中国数据令人失望，且油价下滑，促使市场人士轧平仓位停损，”曼谷一交易商称。

周四公布的初值数据显示，中国制造业活动11月成长速度降温，因新出口订单萎缩。促使市场预期中国第四季经济可能丧失部分动能。

布兰特原油期货周四跌破每桶108美元，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会缩减刺激措施，且世界强国将和伊朗就核子议题达成初步协议。

交易商称，TOCOM期胶价格在未能突破重要阻力水准260日圆后，周五可能再次下滑。

上海期货交易所主力5月期胶 下跌145元人民币，收在每吨19,195元人民币。

新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤231.0美分，下跌1.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)