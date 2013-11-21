亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受疲弱中国数据和油价下跌拖累

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透曼谷11月21日 - 东京橡胶期货周四下跌，交易商称，因中国令人失望的经济数据和疲弱油价拖累人气。
东京工业品交易所(TOCOM)指标4月期胶 下跌0.4日圆，报每公斤258.3日圆。
“市场人气不佳，因中国数据令人失望，且油价下滑，促使市场人士轧平仓位停损，”曼谷一交易商称。
周四公布的初值数据显示，中国制造业活动11月成长速度降温，因新出口订单萎缩。促使市场预期中国第四季经济可能丧失部分动能。
布兰特原油期货周四跌破每桶108美元，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会缩减刺激措施，且世界强国将和伊朗就核子议题达成初步协议。
交易商称，TOCOM期胶价格在未能突破重要阻力水准260日圆后，周五可能再次下滑。
上海期货交易所主力5月期胶 下跌145元人民币，收在每吨19,195元人民币。
新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤231.0美分，下跌1.0美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R