国际油市：亚洲石脑油裂解价差续涨，触及一周高点

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透新加坡11月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日上扬，触及一周高点每吨150.80美元，因液化石油气价格强劲，且印度供应量偏低抵销了现货交易淡静的影响。
部分交易商不认为市场供应吃紧，指出有西方运往亚洲的大量石脑油船货，并将裂解价差涨势归因于现货交易。
但印度目前为止出售的12月装运石脑油不到30万吨。
印度此前两个月出口均低于预期，因包括印度石油公司和Essar Oil和巴拉特石油在内的公司进行炼厂维修。
新加坡岸上轻质馏分油库存下滑3.2%至三周低点1,066.5万桶。
印尼需求仍旧坚稳，在11月20日当周自新加坡提取约20万吨汽油。
但这些因为并未影响亚洲汽油裂解价差，该价差下滑至每桶4.54美元，反映亚洲供应充沛的情况。
新加坡现货市场有两笔石脑油交易，无汽油交易。
MRI自壳牌买进1月下半月船货，每吨955.50美元。
Mabanaft出售1月下半月船货给BP，每吨955.50美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R