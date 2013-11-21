国际油市：亚洲石脑油裂解价差续涨，触及一周高点

路透新加坡11月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二日上扬，触及一周高点每吨150.80美元，因液化石油气价格强劲，且印度供应量偏低抵销了现货交易淡静的影响。

部分交易商不认为市场供应吃紧，指出有西方运往亚洲的大量石脑油船货，并将裂解价差涨势归因于现货交易。

但印度目前为止出售的12月装运石脑油不到30万吨。

印度此前两个月出口均低于预期，因包括印度石油公司和Essar Oil和巴拉特石油在内的公司进行炼厂维修。

新加坡岸上轻质馏分油库存下滑3.2%至三周低点1,066.5万桶。

印尼需求仍旧坚稳，在11月20日当周自新加坡提取约20万吨汽油。

但这些因为并未影响亚洲汽油裂解价差，该价差下滑至每桶4.54美元，反映亚洲供应充沛的情况。

新加坡现货市场有两笔石脑油交易，无汽油交易。

MRI自壳牌买进1月下半月船货，每吨955.50美元。

Mabanaft出售1月下半月船货给BP，每吨955.50美元。(完)

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