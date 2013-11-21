国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，新加坡库存骤降

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透新加坡11月21日 - 亚洲柴油裂解价差周四上扬近4%至每桶17.61美元，新加坡岸上库存触及约三个月最低水准。
官方数据显示，新加坡岸上中质馏分油库存在11月20日止当周骤降近17%，至820.9万桶。
北亚运往新加坡的船货数量大幅减少。
日本和韩国在11月20日止当周出口约14.3万吨汽车用柴油至新加坡，前一周为22.1万吨。
11月20日止当周未有中国出口燃料至新加坡的纪录，但前一周中国出口10.4万吨至新加坡。
新加坡现货市场今日无交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R