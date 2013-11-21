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亚洲 | 2013年 11月 21日 星期四 20:40 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，新加坡库存骤降

路透新加坡11月21日 - 亚洲柴油裂解价差周四上扬近4%至每桶17.61美元，新加坡岸上库存触及约三个月最低水准。

官方数据显示，新加坡岸上中质馏分油库存在11月20日止当周骤降近17%，至820.9万桶。

北亚运往新加坡的船货数量大幅减少。

日本和韩国在11月20日止当周出口约14.3万吨汽车用柴油至新加坡，前一周为22.1万吨。

11月20日止当周未有中国出口燃料至新加坡的纪录，但前一周中国出口10.4万吨至新加坡。

新加坡现货市场今日无交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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