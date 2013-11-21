表格：美国11月16日当周初请失业金人数降至32.3万人，预估为33.5万人

美国股市：开低，因3月非农就业岗位增幅为10个月来最少
路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。
路透11月21日 - 美国劳工部周四公布：
* 一周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.5万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为33.9万人
* 一周续请失业金人数为287.6万人(预估为287.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/16/13 323,000 338,500 -- --
11/09/13 344,000-R 345,250-R 2,876,000 2.2
11/02/13 341,000 349,750 2,810,000-R 2.2
10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2
10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2
10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2
10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2
09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。
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