版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 21日 星期四 21:36 BJT

表格：美国11月16日当周初请失业金人数降至32.3万人，预估为33.5万人

路透11月21日 - 美国劳工部周四公布：

* 一周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.5万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为33.9万人

* 一周续请失业金人数为287.6万人(预估为287.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

11/16/13 323,000 338,500 -- --

11/09/13 344,000-R 345,250-R 2,876,000 2.2

11/02/13 341,000 349,750 2,810,000-R 2.2

10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2

10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2

10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2

10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2

09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐